Segunda edição da Copa King Padel reúne 119 duplas em Alegrete

No final do mês de julho aconteceu a II Copa king Padel em comemoração aos dois anos do clube alegretense.

Entre os dias 28 até 31 de julho, foram realizados mais de 180 jogos. O padel é um esporte para toda a família e vem crescendo cada vez mais. No final de cada jogo, a cordialidade, o respeito e a amizade fazem desse esporte uma paixão.

Em Alegrete não é diferente. A Copa mobilizou centena de espectadores que acompanharam bons jogos e vibraram a cada saque. Os proprietários Tiago Toledo e Ândreo Morais agradecem a todos que prestigiaram o belíssimo evento.

Um dos maiores torneios já realizado na cidade, contou com 119 duplas de toda a região. Atletas de Uruguaiana, Quaraí, Itaqui, São Borja, São Francisco de Assis, Santiago, São Gabriel, Santa Maria e também das cidades de Libres e San Tomé da Argentina.

Toda a raça e batalha por cada ponto fez uma multidão ir olhar os jogos. E no domingo foram conhecidos os finalistas de cada categoria.

Open masculina

Campeão

Dessena (Libres)

Diib (Uruguaiana)

Vice

Gilberto da luz (Itaqui)

Lisoca (Itaqui)

3° masculino

Campeões

Ramiro (Livramento)

Gustavo da Luz (Itaqui)

Vice

Galarça (Alegrete)

Lucas Iung (Alegrete)

4° masculino

Campeões

Maurício Vizzotto (Alegrete)

Marcelo Mafra (Alegrete)

Vice

Leandro benin (Alegrete)

Manoel Mazzuco (Itaqui)

5° masculino

Campeões

Zizu (Alegrete)

Atila (Alegrete)

Vice

Pedro Melchiades (Alegrete)

Bernardo Pedrozo (Alegrete)

6° categoria

Campeões

Matteus Amaral (Alegrete)

Everton Vilaverde (Alegrete)

Vice

Nico Zanatta (farroupilha)

João Vitor Estivalet (Alegrete)

Categorias feminina.

3° feminina

Campeãs

Francine Pereira (Alegrete)

Lívia Freitas (Alegrete)

Vice

Tatiana pereira (Alegrete)

Adriana Correa (Alegrete)

4° feminina

Campeãs

Sabrina Sanches (uruguiana)

Taciana Holzschuk (uruguaiana)

Vice

Elizangela Medeiros (Alegrete)

Camila Fantinel (Alegrete)

5° feminina

Campeãs

Shadia Suleiman (Alegrete)

Patricia Lopes (Alegrete)

Vice

Danize Malavolta (são chico)

Angélica Malavolta (são chico)

6° feminina

Campeãs

Eduarda Hans (Alegrete)

Vitória Urquiza (Uruguiana)

Vice

Isabela Folgearini (Alegrete)

Cristiane Telles ( Alegrete)

Fotos: King Padel