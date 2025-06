Segunda edição do Pagode Solidário fortalece a solidariedade e o espírito comunitário nos Canudos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O evento “Pagode Solidário – Ihan e Amigos” reuniu moradores e visitantes em torno de boa música, união e, principalmente, arrecadação de alimentos e agasalhos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A ação foi idealizada por Ihan Carlo, nascido e criado no bairro Canudos, que, junto a amigos, decidiu organizar o encontro como forma de ajudar a comunidade. O evento contou com apresentações musicais e forte participação popular.

Durante o pagode, além dos clássicos do gênero, também foram entoados os tradicionais enredos da escola de samba Unidos dos Canudos, reforçando o vínculo cultural e afetivo dos moradores com a agremiação que representa a identidade local.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Esta não foi a primeira edição do evento. No domingo anterior, uma ação semelhante já havia sido realizada na Vila Nova, também com o objetivo de arrecadar donativos e mobilizar a solidariedade.

Com música, integração e empatia, o “Pagode Solidário” vem se consolidando como uma alternativa para promover o bem coletivo e reforçar os laços comunitários entre os moradores de diferentes bairros de Alegrete.