Segunda edição do “Quintal do Samba” reúne gerações em roda musical nesta segunda-feira

A rua Severino Ribeiro, tradicional ponto de encontro da cultura popular em Alegrete, será novamente palco de um grande encontro musical nesta segunda-feira, 21 de abril, a partir das 16h. O projeto “Alegrete Quintal do Samba”, idealizado por Celeni Viana, chega à sua segunda edição, comemorando a essência do samba e promovendo o encontro entre gerações.

O evento tem como proposta reunir sambistas antigos e novos talentos, valorizando a história do ritmo que pulsa nas raízes culturais alegretenses. Trata-se de uma verdadeira roda de celebração, onde a música é ponte entre o passado e o presente, entre quem abriu caminhos e quem hoje faz a cidade balançar.

Nesta edição, o Reduto do Samba, localizado na rua Severino Ribeiro, será o cenário dessa festa que promete emocionar e colocar todos para sambar. A programação conta com nomes que carregam tradição e novos artistas que têm levado o samba para diferentes públicos.

Artistas confirmados:

Samba do Biuiú

Celeni Viana

Roberto Joel

Uillian Krug

Tica Tica

Dieguinho

Quem Viu Mentiu

Gersinho

Nego Eddy

Huillian Viana

Camila Teixeira

Adão Graciliano

Vinicius Marçal

Márcio Duarte

E muitos outros convidados especiais

Com entrada franca e clima de confraternização, o “Alegrete Quintal do Samba” é um convite aberto à comunidade para viver a alegria, a musicalidade e a resistência cultural que o samba representa. Além das apresentações, o público poderá aproveitar o ambiente descontraído, com muito ritmo, batuque e emoção.

O evento reforça a importância de manter vivo o legado dos sambistas locais e de abrir espaço para novas vozes que seguem perpetuando o gênero com talento e paixão.