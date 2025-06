Segunda enchente em menos de um mês: fotos desta manhã expõem cenário de alagamentos em Alegrete

Share on Email

Imagens realizadas nesta quarta-feira (18) mostram a força das águas e o impacto no cotidiano da população. O nível do Rio Ibirapuitã atingiu 10,58 metros às 10h15, ultrapassando a cota de inundação, que é de 9,70 metros. A cidade segue em alerta máximo diante do cenário.

De acordo com informações da Defesa Civil, a elevação do rio causou o desabrigo de 25 famílias, totalizando 88 pessoas que precisaram deixar suas casas. Além disso, 46 famílias — cerca de 164 pessoas — estão desalojadas, buscando abrigo em residências de amigos e familiares. Os desabrigados foram encaminhados para os ginásios da Escola Honório, do IEEOA e da Eurípedes Brasil Milano.

As equipes da Defesa Civil e de voluntários realizaram serviços de carregamento e transporte dos bens materiais das famílias atingidas, entrega de lonas para proteção emergencial e remoção de moradores das áreas de maior risco. As imagens registradas nesta manhã reforçam o cenário de destruição e a preocupação com a continuidade das chuvas na região.

A Defesa Civil mantém plantão para atendimento à comunidade. Os moradores podem entrar em contato pelos telefones (55) 3120-1065 ou (55) 99158-9544 para solicitar auxílio ou repassar informações sobre novas áreas afetadas.

Imagens: Prefeitura Municipal de Alegrete