Segunda etapa do Enem; saiba tudo sobre o exame em Alegrete

As versões impressa e digital estão sendo aplicadas nas mesmas datas e têm perguntas iguais. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), essa é uma forma de ganhar tempo na elaboração dos cadernos de questões.

O segundo dia de maratona de provas do Enem conta com as disciplinas de:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 45 questões (sendo cinco questões de língua estrangeira)

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 45 questões;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 45 questões;

Matemática e suas Tecnologias: 45 questões;

Neste momento, o controle emocional e uma revisão geral sobre os assuntos são importantes para o estudante sair bem no dia da prova e garantir o ingresso no curso superior que deseja. Conforme alguns psicólogos, neste momento, manter a calma e confiar em si mesmo são fundamentais para se concentrar na hora do exame.

Em Alegrete, informações extra oficiais, dão conta de uma redução de 50% do numero de participantes na primeira etapa, se comparada com os demais anos antes da pandemia. Essa diminuição foi possível verificar no acompanhamento que o PAT realizou na 1°etapa conversando com alguns estudantes. O número de inscritos em Alegrete é de aproximadamente mil pessoas.

O exame será realizado nos mesmos educandários. Escolas Demétrio Ribeiro, Oswaldo Aranha, CIEP, Lauro Dornelles e Unipampa.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. A aplicação começará às 13h30 (horário de Brasília) e encerra às 18h30.

Documentação – Para acessar a sala de provas, é obrigatória a apresentação da via original de documento de identificação oficial com foto, conforme previsto no edital do exame, como cédulas de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, polícias Militar e Federal ou pelas Forças Armadas. Também será aceita identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive no caso de reconhecidos como refugiados.

O que levar – No dia da aplicação do exame, será permitido ao participante levar máscara extra, frasco de álcool, luvas e garrafa de água para consumo. Os itens serão vistoriados por aplicadores fiscais, respeitando os protocolos de prevenção à covid-19. Os participantes que optarem por levar luvas poderão utilizá-las durante as provas.

Medidas sanitárias – Os participantes devem se apresentar ao local de aplicação das provas utilizando máscara de proteção à covid-19 e permanecer com ela durante toda a aplicação do exame. O uso da proteção facial é obrigatório, desde a entrada até a saída do local de provas, exceto para os participantes com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual ou sensorial, conforme previsto na Lei n.º 14.019, de 2 de julho de 2020.

Outra medida de prevenção é o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas antes da abertura dos portões, bem como nos corredores, nas filas para entrada em sala, no banheiro e em qualquer tipo de contato com a equipe de aplicação fora da sala de provas.