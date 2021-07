Segunda-feira Alegrete volta ter rota de aviação comercial

O Rio Grande do Sul passa a ficar ainda mais conectado a partir da próxima segunda-feira (02/08), com a abertura de oito novos destinos no interior do Estado pela Azul.

Ao longo da semana, a companhia inicia suas operações nas cidades de Bagé, Alegrete, São Borja, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Erechim e Vacaria com ligações diretas até a capital Porto Alegre. Além das novas bases, Canela, na serra gaúcha, também volta a receber aeronaves nas cores da companhia.

Todas as rotas serão realizadas pela Azul Conecta, empresa sub-regional da Azul, e os voos serão cumpridos com as aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para até 9 Clientes. Com as cidades que serão conectadas à malha da Azul, o Rio Grande do Sul passa a ter 15 destinos servidos pela companhia, número recorde e sem precedentes na história do estado há pelo menos 60 anos.

A inclusão das novas operações fará com que a Azul tenha, em média, 54 decolagens diárias a partir do estado, sendo 12 delas realizadas pela Azul Conecta.

Canela contará com um voo diário para Porto Alegre, enquanto Erechim, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Bagé e São Borja receberão quatro operações semanais. Neste início das ligações com a capital gaúcha, Vacaria e Alegrete – que substituirá as operações inicialmente anunciadas para Santana do Livramento – terão a opção do modal aéreo três vezes por semana.

O governador do Estado, Eduardo Leite, participou da cerimônia de inauguração do primeiro voo, que decolou na manhã rumo à Bagé.

“Estamos extremamente felizes com essa expansão no Rio Grande do Sul que, agora, terá 15 destinos servidos pela Azul. Esse número representa um marco para o estado e para a companhia. A Azul tem como um de seus propósitos conectar todos os cantos do Brasil e ajudar no desenvolvimento do turismo e economia.

Esses novos destinos que serão inaugurados nessa semana no Rio Grande do Sul darão mais comodidade e oportunidade aos gaúchos que querem se conectar com a ampla malha da Azul, explorando destinos nacionais e também internacionais”, diz Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais da Azul.

“Seremos o Estado mais conectado do país, sendo que temos a sexta maior população. É uma grande notícia, afinal, além de conectar pessoas, seja para turismo ou visitar pessoas queridas, representa um incremento importante de logística.

E logística é fundamental para o desenvolvimento de um Estado, por isso é um dos pilares da nossa agenda de governo em prol da competitividade”, afirmou o governador do RS, Eduardo Leite.

O presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional, deputado estadual Frederico Antunes também comemorou a conquista: “É a concretização de um sonho, resultado de um trabalho conjunto da Frente Parlamentar da Aviação. Com esse anúncio, o Rio Grande do Sul passará a contar com 15 destinos servidos pela Azul Linhas Aéreas. Nunca na história da aviação em nosso Estado tivemos tantos destinos atendidos de uma vez só”, disse.

Antes mesmo da operação dessas oito novas bases, a Azul já liderava em número de voos regulares no estado do Rio Grande do Sul. A companhia manteve, mesmo durante a pandemia, as suas operações na capital Porto Alegre e reiniciou os voos em Pelotas e Santa Maria, em dezembro do ano passado. Em fevereiro deste ano, foi a vez de Uruguaiana, Santo Ângelo e Caxias do Sul voltarem a receber aeronaves da Azul.