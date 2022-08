Segunda-feira inicia campanha de multivacinação em crianças e adolescentes

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), dá início a nova campanha de vacinação contra Poliomielite e Multivacinação para crianças e adolescentes a partir da próxima segunda-feira, 08, em todas as UBSs com sala de vacinação, conforme seus horários de funcionamento. Além disso, serão atualizados os calendários vacinais de rotina. A campanha estará disponível até o dia 09 de setembro.

Crianças de 1 a menores de 5 anos estão aptas a vacinar-se contra a Poliomielite. A gotinha também será administrada para todas as crianças nesta faixa etária, mesmo que estejam com o calendário de vacinação em dia.

Crianças e adolescentes menores de 15 anos podem colocar em dia sua carteira de vacinação.

Adolescentes de 13 e 14 anos, sem comprovação vacinal ou que não tenham recebido nenhuma dose da vacina, podem vacinar-se contra Meningite C.

Já no dia 20 de agosto (sábado) às UBSs com sala de vacinas estarão disponibilizando as vacinas da campanha entre 8 e 17h.

No interior do município, a vacinação irá acontecer de acordo com o cronograma da ESF Itinerante, confira-o a seguir:

08/08 – Caverá/Boiões

09/08 – Rincão do São Miguel

10/08 – Conceição

15/08 – Parové

16/08 – Vasco Alves

17/08 – Silvestre

22/08 – Durasnal

23/08 – Pinheiros

25/08 – Assentamento Novo Alegrete

29/08 – Jacareí

30/08 – Vasco Alves

31/08 – Quilombo

Para a vacinação é necessário apresentação do cartão de vacinas.