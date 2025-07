Segunda rodada de clássicos no Master em Alegrete

Quatro jogos que prometem levar um bom público à praça de esportes tradicionalmente conhecida como o “berço do futebol amador” no Município.

A bola rola a partir das 14h com dois jogos no primeiro horário. Alvorada e Cruzeiro jogam no Palmeiras e no Estrelão, Vila Nova e Tinga fazem mais um confronto histórico que marcou época no futebol amador do Município.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Logo após, clássico do bairro Macedo, Nacional e Sindicato jogam a partir das 16h no campo do Palmeiras. No mesmo horário, porém, no Estrelão, São José e Boca Juniors fecham os jogos da segunda rodada do “50tinhas”.