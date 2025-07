Segunda rodada dos 40tinhas tem muitos gols em Alegrete

Como de costume, um bom público prestigiou a categoria do futebol amador do Município.

Com a bola rolando, o Fluminense ficou no empate com a equipe do Ser Ceva, 1 x 1. Já o Nacional venceu a equipe do União pelo placar de 3 x 1 e somou três pontos na tabela de classificação. O Fortaleza também venceu o time da “Cidade do Sol”, o Vianense pelo placar de 2 x 1.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O Centenário ficou no empate em 1 x 1 com a equipe do Aimoré. O Boca Juniors venceu por 2 x 1 a equipe do Real Capão e avançou na tabela de classificação. Fechando os confrontos, a AABB venceu por 3 x 1 a equipe do Pântano.