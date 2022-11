Segundo jogo do Brasil, na Copa, aumenta confiança dos torcedores

Share on Email

Torcedores um pouco antes do jogo

Como jogo começou às 13h, muitos que trabalham estão em casa, no intervalo, para assistir a segunda partida de nossa seleção na Copa. E os relatos dão conta de que a confiança só aumenta, porque se o Brasil ganhar já está classificado para a próxima fase da competição.

As lojas que não fecham ao meio-dia, os trabalhadores estavam com as cores da Seleção. Muitos acompanham o jogo em seus locais de trabalho.

Com as cores do Brasil

Algumas empresas de rede voltam ao expediente às 14h. Outras só depois que o jogo terminar.

Fechando a loja

Estudantes e servidores públicos foram dispensados de suas atividades.