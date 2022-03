Segundo pesquisa da Universidade de Washington, os mosquitos se atraem por determinadas cores de roupas

Share on Email

Há quem utilize repelentes para afastar estes insetos cuja picada pode ser incômoda e causar alergia em algumas pessoas. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e publicada recentemente na revista científica Nature Communications, afirma que os mosquitos podem ser atraídos pelas cores ciano, preto, vermelho e laranja; e, em contrapartida, as cores branco, verde, roxo e azul são ignoradas por esses insetos.

O responsável pela pesquisa é o professor de biologia Jeffrey Riffell, que explica que essas cores não se limitam apenas às roupas, e sim porque a pele humana exala, para esses insetos, uma cor laranja-avermelhada – chamada de “assinatura vermelha” pelo pesquisador – tonalidade que atrai naturalmente os mosquitos.

Além do suor e da temperatura de nossa pele, os mosquitos também são atraídos pelo dióxido de carbono que liberamos em nossa respiração, composto químico que os estimula a procurar padrões e cores específicas através de sensores existentes em seus olhos, facilitando, dessa forma, a tarefa de escolher a sua vítima.

No desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados mosquitos fêmeas da espécie Aedes aegypti (transmissor da dengue e da febre amarela), objetivando identificar o comportamento dessa espécie a partir da apresentação de pistas visuais e da pulverização de odores específicos. Cada mosquito foi testado individualmente, com câmaras em miniatura, nas quais foram borrifados odores diferentes, sendo apresentados, também, alguns padrões visuais – pontos coloridos ou partes do corpo humano, por exemplo.

Quando não havia estímulo olfativo, os mosquitos ignoraram o fundo da câmara. Já quando houve a pulverização de CO2 (dióxido de carbono), ignoraram pontos verde, roxo e azul, mas voaram em direção aos pontos pretos, laranjas, vermelhos e cianos. Dessa forma, segundo Riffel, foi possível demonstrar que o olfato dos mosquitos determina quem ele irá picar, mas as cores laranja, vermelho, ciano e preto representam comprimentos de onda mais longos de luz, e por isso atraem tanto esses insetos.

Assim, para impedir que os mosquitos sejam atraídos, é aconselhável evitar o uso de roupas vermelhas e cobrir o corpo com roupas de outras cores, principalmente azul, verde e roxo. A pesquisa não é conclusiva no sentido de apontar se os mosquitos possuem a mesma percepção de cores que os olhos humanos, mas representa um avanço na detecção de potenciais vítimas desses insetos.

Fontes: Correio Braziliense, Mega Curioso e Nature Communications

João Baptista Favero Marques