Segundo turno se aproxima; veja os prazos para justificar ausência às urnas

Faltam 18 dias para o segundo turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para o dia 25 de outubro. Enquanto os eleitores se preparam para voltar às urnas, quem não compareceu à votação do primeiro turno, realizado no último domingo (4), deve ficar atento ao prazo para justificar a ausência.

A justificativa é necessária para cada turno em que o eleitor deixar de votar. Dessa forma, quem não compareceu ao primeiro turno e também não puder votar no segundo deverá apresentar uma justificativa para cada ausência, dentro dos respectivos prazos.

No caso do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o prazo para apresentar a justificativa termina em 3 de dezembro de 2026. Já quem não votar no segundo turno, em 25 de outubro, terá até 8 de janeiro de 2027 para justificar a ausência.

Como justificar a ausência

A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral.

Quando a justificativa for apresentada depois da eleição, o eleitor deverá anexar documentos que comprovem o motivo que impediu o comparecimento às urnas. O pedido será analisado pela autoridade judiciária eleitoral competente.

Também é possível justificar a ausência no próprio dia da votação. Nesse caso, o eleitor pode utilizar o e-Título ou preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), disponível nos locais de votação e nas Mesas Receptoras de Justificativas instaladas pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, o e-Título pode ser utilizado pelo eleitor que estiver fora do município onde vota. O aplicativo utiliza a geolocalização do aparelho para verificar a localização da pessoa. a

No caso do RJE, é necessário preencher o formulário e entregá-lo em uma Mesa Receptora de Justificativas ou em outro local definido pela Justiça Eleitoral, acompanhado de documento oficial de identificação com foto.

Cada turno exige uma justificativa

A Justiça Eleitoral destaca que a justificativa é válida somente para o turno ao qual se refere. Por isso, quem deixar de votar nos dois turnos deverá apresentar duas justificativas distintas.

O primeiro turno ocorreu em 4 de outubro. Já o segundo turno está marcado para 25 de outubro, quando os eleitores voltarão às urnas para a definição dos cargos que ainda estiverem em disputa.

Quem estiver no exterior

Eleitores que estiverem fora do Brasil no dia da votação também poderão justificar a ausência pelo e-Título e pelos canais de atendimento da Justiça Eleitoral.

Outra possibilidade é apresentar a justificativa em qualquer cartório eleitoral no prazo de até 30 dias contados da data de retorno ao Brasil, acompanhada da documentação que comprove o motivo da ausência.

Para quem está inscrito na Zona Eleitoral do Exterior (ZZ), a obrigatoriedade do voto é restrita às eleições para a Presidência da República.

O que acontece se não justificar?

Quem não votar e não apresentar justificativa fica em débito com a Justiça Eleitoral e deverá regularizar a situação mediante o pagamento de multa.

Enquanto não estiver quite, o eleitor fica sujeito a restrições previstas na legislação eleitoral. Entre elas estão a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral e, enquanto permanecer nessa condição, de se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, tomar posse em cargo público, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e praticar atos que dependam da quitação eleitoral.

A legislação também prevê restrições relacionadas à obtenção de passaporte ou carteira de identidade perante repartições diplomáticas, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

Além disso, quem deixar de votar em três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, e não justificar as ausências nem pagar as multas correspondentes, poderá ter a inscrição eleitoral cancelada.

Prazos

Quem não votou no 1º turno, realizado em 4 de outubro, tem até 3 de dezembro de 2026 para justificar a ausência.

Já para quem não comparecer ao 2º turno, marcado para 25 de outubro, o prazo termina em 8 de janeiro de 2027.