Segurança alimentar e boas práticas marcam a abertura da Semana Arrozeira

.

Nesta terça-feira, a cidade de Alegrete se prepara para a abertura oficial da 16ª Semana Arrozeira, um evento de grande relevância para o setor orizícola e para o agronegócio gaúcho. A cerimônia de abertura, que acontece no Parque Dr. Lauro Dornelles a partir das 19h, terá como destaque a palestra magna do vice-presidente da Farsul, Domingos Velho.

Com uma reconhecida atuação como produtor rural e uma voz ativa na defesa do agronegócio, Domingos Velho abordará um tema de extrema atualidade e importância: a política ambiental, a agenda da COP 30 e a necessidade de contrapor as narrativas negativas que buscam difamar o setor.

Velho tem sido uma referência no combate à desinformação disseminada por ONGs, tanto nacionais quanto transnacionais, que buscam criar falsos testemunhos sobre a produção agrícola brasileira.

Sua palestra visa desmistificar essas acusações e reforçar o papel do agro como garantidor de alimentos e exportador de tecnologia e conhecimento em boas práticas produtivas.

No entanto, a programação da Semana Arrozeira não se restringe às palestras noturnas. Desde a manhã e ao longo da tarde, o evento promoverá dinâmicas técnicas focadas na produtividade da lavoura orizícola.

Essas atividades são essenciais para que os produtores possam aprimorar suas técnicas, trocar experiências e se manterem atualizados sobre as inovações que podem otimizar a produção de arroz.

Além da programação técnica e do debate sobre os desafios do setor, a 16ª Semana Arrozeira de Alegrete demonstra um compromisso com a sustentabilidade. O evento conta com um projeto de coleta seletiva, coordenado por Mariza Becker, que envolve a participação ativa de mulheres da cooperativa de catadores.

Essa iniciativa reforça a preocupação com o meio ambiente e a inclusão social, mostrando que o agronegócio pode e deve caminhar lado a lado com práticas responsáveis e conscientes.

A 16ª Semana Arrozeira de Alegrete se configura, assim, como um espaço fundamental para o debate, a capacitação e a promoção de práticas sustentáveis no agronegócio, reafirmando a importância do setor para a economia e para a sociedade.