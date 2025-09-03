Segurança em tempo real: CIOSP atua na prevenção e resposta a crimes em Alegrete

A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), confirmou na terça-feira (2) o registro de duas ocorrências de importunação sexual na região central da cidade.

De acordo com a pasta, os boletins de ocorrência já foram formalizados e as imagens das câmeras de monitoramento foram encaminhadas à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Monitoramento e denúncia imediata

O CIOSP reforça que a colaboração da comunidade é essencial para a prevenção e combate a esse tipo de crime. Em caso de atividade suspeita ou ilícita, os cidadãos podem utilizar as torres de monitoramento instaladas em pontos estratégicos do município.

Ao acionar o botão de urgência, o cidadão é conectado diretamente a um operador do CIOSP, que envia imediatamente o apoio necessário. A secretaria, no entanto, orienta que o recurso seja usado com responsabilidade, para evitar o desperdício de esforços das equipes de segurança.

Importunação sexual é crime

A importunação sexual, tipificada no artigo 215-A do Código Penal, é crime e prevê pena de um a cinco anos de reclusão, dependendo da gravidade do caso. A Secretaria de Segurança destaca que não haverá tolerância a esse tipo de conduta e que todos os casos serão investigados com rigor.

Incentivo à denúncia

As autoridades reforçam a importância de registrar boletins de ocorrência e de utilizar os canais oficiais de denúncia. “Sua ajuda é fundamental. O enfrentamento a esse crime depende da ação integrada entre a população e as forças de segurança”, destacou a secretaria em comunicado.