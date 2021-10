Segurança impede fuga de detento do Presídio de Alegrete

Segundo registro policial, na última sexta-feira(1º), por volta das 14h, um apenado de 36 anos danificou parte da tela de proteção do pátio do PEAL e subiu no telhado, segundo os policiais, com a intenção de fugir.

Em ato contínuo, um grupo de detentos passou a apedrejar a guarita dos policiais militares, sendo necessário o uso de disparos antimotim calibre 12 para conter a ação dos presos. Também foi realizado um cerco na casa Prisional pelos agentes da Susepe que impossibilitou a fuga do apenado que retornou ao pátio.

Devido à ocorrência, quatro detentos ficaram feridos de forma superficial, três foram atendidos na enfermaria do PEAL, pois se recusaram a ir à Unidade de Pronto Atendimento e um foi conduzido à a UPA, sendo atendido e posteriormente levado novamente ao Presídio Estadual de Alegrete.

No sistema de videomonitoramento, os agentes da Susepe identificaram os presos que apedrejaram a guarita. Nenhum policial ficou ferido.