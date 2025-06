Segurança| Polícia Civil realiza monitoramento nos abrigos em Alegrete

Share on Email

A ação visa garantir a segurança das pessoas que precisaram deixar suas casas.

Os abrigos estão localizados no Ginásio do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano, Ginásio da Escola Honório Lemes, Igreja Exército de Salvação e SAIA. Até o momento, mais de 500 pessoas deixaram suas residências, sendo mais de 200 oficialmente registradas como desalojadas.

A delegada regional Daniela Borba acompanhou as visitas e destacou a importância da atuação policial nos espaços: “A população que já está numa situação de vulnerabilidade se sente mais segura com a presença da polícia.” As ações da Polícia Civil devem continuar ocorrendo de forma recorrente e em horários distintos.

Além da Polícia Civil, a Brigada Militar também tem atuado em ações nos locais de acolhimento, auxiliando na proteção.

As visitas fazem parte de um esforço conjunto de segurança pública diante do impacto causado pelas fortes chuvas que elevaram o nível das águas e afetaram diversas regiões da cidade.