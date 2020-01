Seis bairros sem água nesta sexta-feira em Alegrete

O rompimento de uma adutora de 250mm, na Avenida Rondon, deixou seis bairros sem água nesta sexta-feira(24). Também poderá ocorrer a diminuição da pressão em alguma outra região.

De acordo com o gerente local, Cristiano Machado, o problema foi identificado nesta manhã e uma equipe já está no local realizando o conserto. A previsão de conclusão do trabalho e restabelecimento do abastecimento de água é para às 22h de hoje.

Os bairros atingidos são: Coxilha; Prado; Progresso; Vila Grande; Sepé Tiaraju e parte do bairro Vera Cruz. Mais uma vez, o gerente local da Corsan, Cristiano Machado pede a compreensão dos usuários.

Flaviane Antolini Favero