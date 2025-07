Seis jogos em mais uma rodada dos 40tinhas da LAF

Neste sábado (19), no complexo Jockey, ocorre a terceira rodada da categoria quarenta anos da Liga Alegretense de Futebol. Seis jogos irão movimentar uma das localidades mais movimentadas do cenário esportivo do Município.

Às 14h, Vianense enfrenta a equipe do AABB no campo do Palmeiras. No Honório Lemes, Boca Juniors e Nacional se enfrentam em um dos principais jogos da rodada. Fechando o primeiro horário, Pantano e Ser Ceva se enfrentam no campo do Estrelão.

Logo após, às 16h, Aimoré e União se enfrentam no Palmeiras, Fluminense e Centenário duelam no Honório Lemes e fechando os confrontos, Fortaleza e Real Capão no Estrelão fecham a terceira rodada dos 40tinhas.