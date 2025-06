Seis ônibus, uma carreta e uma caçamba são consumidos por incêndio no pátio da Vaucher

Share on Email

As chamas consumiram seis ônibus, uma carreta semirreboque e uma caçamba, que estavam estacionados no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou dois caminhões para o combate ao fogo. A guarnição atuou de forma a conter o alastramento das chamas, impedindo que atingissem outros veículos que também estavam no pátio da empresa. Não houve registro de feridos.

Ainda não há confirmação oficial sobre a origem do incêndio. Em contato com a reportagem, Gilson Vaucher, proprietário da empresa, informou que será emitida uma nota oficial nas próximas horas. No entanto, ele adiantou que o sinistro teria sido criminoso.