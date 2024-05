Seis pessoas estão desaparecidas em Alegrete, segundo a Polícia Civil; veja quem são

O município de Alegrete aparece na lista dos desaparecidos da Polícia Civil com seis pessoas em 2024. No ano passado constam 12 desaparecidos. É possível conferir a lista no site da PC, com nome, data de nascimento e o dia do desaparecimento. Alguns nomes estão com fotos, outros não tem.

Neste ano, foram dois desaparecimentos em janeiro, outro em fevereiro, mais dois em março e o último em abril. São quatro homens e duas mulheres. Esthefani Machado Cardoso, de 18 anos desapareceu em 24 de março. Já Alessandra Doss dos Santos, lista como desaparecida em 19 de janeiro, aos 39 anos de vida.

Vinícius Dias Fortes (32 anos), está desaparecido desde o dia 25 de janeiro. Cris Uillian do Carmo de 22 anos desapareceu no dia 3 de fevereiro em Alegrete. Roberson Luis Machado Peres (54 anos), está como desaparecido desde o dia 14 de março. Jardel Nunes Ferreira de 25 anos, desapareceu no dia 17 de abril.

A PC reforça a necessidade de que as pessoas façam sempre o boletim de ocorrência, de forma presencial ou pela Delegacia Online, informando o nome do desaparecido e o local do fato, para que as buscas sejam facilitadas.