Sem atividades cadastradas, Alegrete não participou da Semana Nacional de Museus

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) promoveu desde o dia 12, um dos maiores eventos culturais do Brasil. A 23ª Semana Nacional de Museus reunirá 1.012 instituições em todo o País, somando mais de 3.150 atividades cadastradas para celebrar a riqueza do nosso patrimônio histórico e cultural. Na região Nordeste são 254 instituições participantes, 440 na região Sudeste, 198 na região Sul, 57 na região Norte e outras 63 instituições participantes na região Centro-Oeste.

Numa rápida pesquisa no site do Ibram é possível conferir as cidades que tem programações. O município de Alegrete não aparece entre os municípios que cadastraram atividades. Inclusive, nos últimos cinco anos, ou seja desde de 2021, não consta na lista da Semana Nacional de Museus.

No município, o Museu Oswaldo Aranha está aberto para visitação somente pelo período da manhã. Já o Museu do Gaúcho as visitas devem ser agendadas pelo (55) 3961-1667. O Museu de Arte José Bicca de Medeiros está fechado há anos e está com inquérito civil ajuizado pelo Ministério Público, com objetivo de fazer com que o museu seja restaurado, as obras sejam devidamente catalogadas e ele volte a funcionar. O Museu de Esportes que funcionava no Estádio Farroupilha foi avariado pela enchente de 2021 e está em extinção.

Conforme Anderson Correa, vice-presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico em Alegrete, o município possui alguns museus públicos e privados. Geralmente havia atividades programadas na Semana dos Museus (Maio) e na Primavera dos Museus (em Setembro) . Ele diz que existem instituições que coordenam essas ações, como o Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), o SEM (Sistema Estadual de Museus) e o município de Alegrete possui o cargo de coordenador de Museus. “Seria interessante pensar num Sistema Municipal de Museus para Alegrete, aliás isso faz parte do Plano Municipal de Política e Cultura”, avalia o professor e historiador.

Em contato com a diretora de cultura da Secel Vanessa Peres, ela disse que a equipe estava envolvida com a Jornada Literária. “No período de adesão à Semana de Museus nós não estávamos com ele aberto, então não aderimos a essa programação. Nas próximas semanas nossa ideia é lançar uma programação do ano para os museus e iremos divulgar oficialmente”, explicou. De acordo com a diretora cultural desde que a gestão assumiu o município não aderiu ao cadastro no Instituto Brasileiro de Museus.

Conforme o site do Ibram, a inscrição para a 23ª Semana Nacional de Museus, que ocorreu até 18 de maio de 2025, esteve aberta de 31 de março a 4 de maio, com prazo prorrogado para 6 de maio, às 18h.

A temporada cultural é realizada anualmente a fim de celebrar o Dia Internacional dos Museus (18 de maio), valorizar os museus brasileiros e intensificar a relação destes com a sociedade. Este ano, o evento traz o tema “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, que convida à reflexão sobre três subáreas temáticas fundamentais: Patrimônio Imaterial Juventude e Novas Tecnologias.

Toda a programação já está disponível na plataforma visite.museus.gov.br , podendo ser consultada pelo estado, cidade ou nome da instituição. São atividades presenciais e online como exposições, visitas guiadas, palestras, seminários, mesas-redondas, oficinas, saraus, rodas de conversa, performances e apresentações musicais e teatrais.