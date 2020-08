Sem bilhetagem em operação, empresa inicia o transporte coletivo com ajustes pendentes

Compartilhe









Neste dia, 1°de setembro, o transporte coletivo terá um novo capítulo na história de Alegrete. Depois de 68 anos das empresas Vaucher e Nogueira assume Expresso Fronteira D’Oeste de Uruguaiana, por meio de contrato emergencial. A empresa foi a única , dentre as nove que foram formalmente consultadas, que manifestou interesse nos exatos termos da proposta do município. Assinando na no dia 04 de agosto, o contrato de autorização, é em caráter excepcional e temporário, a responsabilidade pela prestação do serviço de transporte coletivo.

Na manhã desta segunda-feira(31), em contato com a representante da Expresso Fronteira D’Oeste, Ana Vezzaro, foi informado que a partir de amanhã(1°), os usuários do transporte coletivo vão pagar a passagem em espécie(dinheiro)”- explicou Ana.

“Os ônibus passaram por vistoria, além da apresentação do sistema de bilhetagem que, quando for colocado em prática, será um pouco diferente do que atualmente era realizado, mas de forma eficiente”- destacou.

Quanto aos cartões de idosos e estudantes, as pessoas devem comparecer, a partir de amanhã, à tarde, no escritório da empresa localizado na Avenida Doutor Lauro Dorneles, 299.

Devolução de valores

Quanto ao valores dos cartões das empresas Vaucher e Nogueira, a reportagem tentou contato com o presidente do STU e com o Sindicato Das Empresas De Transporte Urbano De Alegrete, sem retorno até o momento.

Procon

Já o diretor do Procon, Gefferson Maidana, a informação é de que o Sindicato será notificado e terá cinco dias para dar uma resposta oficial sobre a devolução dos valores. “De acordo com o Código de de Defesa do Consumidor, artigo 18, se o consumidor adquirir um produto e a empresa não oferece mais o serviço, o usuário deve ser ressarcido. A orientação é que todos façam contato com o STU, caso não tenham o seu direito assegurado devem procurar o Procon para o registro de uma ocorrência e posteriormente uma ação coletiva” – explicou o diretor.

Alguns usuários que foram ao STU, nesta manhã, foram informados que até, o momento, às empresas não repassaram valores, por esse motivo, deverão retornar amanhã.

Prefeitura Municipal de Alegrete

Conforme a coordenadora das equipes de fiscalização integrada da Prefeitura, Rose Martins, o sistema de bilhetagem dos ônibus foi apresentado pela empresa e vai atender de forma eficiente os usuários. Embora, neste primeiro momento, a passagem vai ser paga somente em dinheiro na roleta, pois a transição está sendo verificada via judicial. “O STU já foi notificado e deve apresentar uma resposta de como será realizado o cadastro. Caso, seja extinto, a nova empresa deverá criar um novo Sindicato por que todo valor deve ser pago através deste sistema. Também é garantido os cadastros de idosos e estudantes com os relatórios necessários. Existe um Decreto que a bilhetagem deve ser gerenciada por um Sindicato” – comentou.

Nos próximos meses a Prefeitura de Alegrete realizará a licitação do transporte coletivo, processo mais demorado e complexo, mas que ao final concederá a prestação do serviço de transporte coletivo por um período de 10 anos, renovável por igual período, para a empresa que for a ser a vencedora deste certame.