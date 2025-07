Sem condições de jogo no Farroupilha, Torneio da SECEL retorna só na quarta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na última sexta-feira (25), mais quatro jogos movimentaram a 2ª edição do Torneio de escolinhas promovido pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SECEL.

O Cruzeiro venceu o Deportivo Júnior por 1 a 0. O RG fez 4 a 0 em cima do Al Nasser/Fortaleza. A Cia Esportes ganhou de 3 a 0 do SER Ceva e fechando a rodada o RG ganhou mais uma. Aplicou 2 a 0 no Cruzeiro.

Após três rodadas Cia Esporte e RG somam 9 pontos ganhos cada. O Cruzeiro tem três pontos e Al Nasser/Fortaleza e SER Ceva tem um ponto cada e o Deportivo Júnior ainda não pontuou.

Segundo o diretor de esportes da SECEL Clóvis Gonçalves, após uma inspeção nesta manha de segunda-feira (28), no gramado do Farroupilha, não há condições de jogo. Portanto a rodada de hoje está transferida para quarta-feira (30), às 13h.

Desportivo Junior x Cia Esporte

SER Ceva x RG

Al Nasser/Fortaleza x Deportivo Junior

SER ceva x Cruzeiro