Sem contêiner, lixo fica esparramado na estação ferroviária em Alegrete

Não bastasse a depredação de um cartão postal de Alegrete, outro problema assola a Estação Ferroviária. Após o contêiner que ficava na parte lateral do prédio ter sido alvo de um incêndio criminoso, no dia 1º de dezembro, o lixo está ficando jogado e esparramado pela calçada.

Desde então, moradores das proximidades ficaram sem alternativas para o descarte do lixo orgânico, a não ser depositar em cima da calçada onde ficava o coletor.

A coleta cruza no local três vezes por semana nos finais dos dias. Sem o contêiner o lixo está ficando esparramado e invade o pátio da Estação Férrea.

Desde que foi implementada a coleta seletiva em setembro de 2019, o Município vem arcando com prejuízo diante da destruição provocada de forma intencional por muitos vândalos.

A prefeitura revela que cada contêiner tem um custo de R$ 1.280,00. A reportagem do PAT entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, Gabriela Trindade Segabinazzi, que vai procurar atender a demanda. Com a destinação de novos contentores de lixo para Zona Leste, ela vai solicitar aos fiscais vistoriarem o local para adequar o sistema de de descarte de lixo no local.

O homem acusado do incêndio embora identificado por populares não foi responsabilizado pelo crime. Segundo a polícia civil, no caso da identificação do autor, ele pode responder processo para ressarcimento do bem público. Segundo o artigo 163 do Código Penal, destruir, inutilizar ou deteriorar o bem ou serviços da união, estado ou município é considerado crime contra o patrimônio público.

Júlio Cesar Santos