Sem controle adequado, javalis passeiam em área interna de Frigorífico em Alegrete

Desde julho do ano passado, após a publicação do último decreto antiarmas assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a suspensão da atividade pelo Ibama, a caça e o controle desses animais foram reduzidos. Pequenos agricultores no interior do país chegam a perder a produção de um ano inteiro em um único ataque de javalis.

A proliferação desses animais é muito grande, assim como os prejuízos aqui na região para os produtores de arroz, soja e trigo, porque os javalis atacam as lavouras em bandos.

Em todas as regiões de Alegrete, eles já atacaram lavouras, e os proprietários lamentam que, sem poder abater os animais, os javalis só aumentam, tornando-se uma grande preocupação para quem produz alimentos em grãos aqui em Alegrete.

Na noite do dia 18, um bando deles vindo dos campos próximos atravessou tranquilamente o pátio do frigorífico Marfrig. As imagens foram capturadas por trabalhadores da indústria que ainda estavam na planta do frigorífico, localizada na localidade do Capivari, interior de Alegrete. Os javalis talvez tenham sido atraídos pelo cheiro de carne do local, que abate bovinos.

A cena mostra o quanto esses animais selvagens estão mais próximos e sem temer a presença humana, o que aumenta a preocupação dos produtores.

O vereador Itamar Rodriguez (PP), que levantou essa pauta no município em defesa de quem produz, informa que aqueles que têm CR e já têm armas registradas podem abater esses animais.