Sem feriadão, a sexta-feira é de normalidade nos serviços públicos

O atendimento foi só dos serviços essenciais de saúde e segurança à comunidade. A Prefeitura não emitiu decreto para que a sexta- feira fosse ponto facultativo aos serviços públicos do Município. Portanto, a Prefeitura está atendendo normalmente nesta sexta- feira(8). O comércio, também, está com suas atividades normais neste dia 8 de setembro.

Evento raro: vaca no interior de Alegrete dá à luz trigêmeos em parto natural

A previsão, ainda, é de que para este fim de semana, o tempo esteja com períodos entre sol e nuvens e, com isso, os lojistas apostam que com as promoções vão vender confecções ou calçados, de inverno, que já estão com preços menores. Em setembro teremos dias com temperaturas bem amenas e vários dias com previsão de chuva em Alegrete.