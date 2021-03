Sem leitos na UTI Covid; Alegrete contabiliza mais 115 casos positivos e oito óbitos

Compartilhe















Nesta quarta-feira (17) foram registrados 115 casos positivos, 75 mulheres e 40 homens, com idades entre 05 meses e 87 anos. Também foram registrados 99 recuperados. No final do dia de ontem (16) foi registrado o óbito de uma mulher de 75 anos. Hoje foram registrados os óbitos de quatro mulheres, de 49, 56, 66 e 77 anos e de três homens, de 67, 75 e 91 anos.

Há 15 pacientes na UTI Covid, sendo 15 confirmados. No Hospital de Campanha há 24 pacientes, destes 17 confirmados e na UPA são 29 internados, 15 confirmados. A UTI Covid possui 15 leitos, dessa forma não há leitos disponíveis. Já no Hospital de Campanha onde há 30 leitos, 06 estão disponíveis. Na UPA todos os leitos estão ocupados. Na UTI não-covid há 8 leitos, 06 estão ocupados e 02 disponíveis.

Atualmente são 6.791 casos confirmados, com 5.216 recuperados, 1.457 ativos (1.411 estão ativos em isolamento domiciliar e 46 hospitalizados positivos de Alegrete) e 118 óbitos.

Foram realizados 23.450 testes, sendo 16.435 negativos, 6.791 positivos e 224 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.594 pessoas.