Sem movimentação nos últimos dias, obra do Centro Cultural passa por aditivo e conclusão prevista para outubro

Durante quatro dias de acompanhamento, a reportagem monitorou a movimentação no Centro Cultural de Alegrete em razão das obras de revitalização e reparos que estão sendo realizados no espaço. Entre segunda-feira (14) e quinta-feira (17), até as 14h10min, não foi registrada movimentação de trabalhadores no local, que permaneceu fechado.

A ausência de atividade no período chama atenção diante da importância do prédio para a cultura e para a realização de eventos no município. O espaço, que tradicionalmente recebe atividades culturais, exposições, reuniões e a Feira do Livro, passa por uma reforma dividida em etapas.

A primeira fase da obra, que contemplou a reforma do parquet, dos estofados e do palco, já foi concluída. Segundo as informações repassadas pelo município, essa etapa teve investimento de aproximadamente R$ 387 mil.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segunda etapa inclui telhado, biblioteca e banheiros

De acordo com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterres, atualmente a obra encontra-se na segunda fase. Essa etapa contempla, entre outros serviços, a substituição de todo o telhado do Centro Cultural.

Conforme apurado pela reportagem, a troca do teto já foi realizada. Também estão previstos reparos e melhorias nas salas que anteriormente eram utilizadas pela Biblioteca Municipal, além de intervenções nos banheiros do prédio. O investimento nesta segunda etapa ultrapassa R$ 524 mil.

Inicialmente, a previsão para a execução dos serviços era de 60 a 90 dias. A entrega, entretanto, sofreu sucessivas alterações. A previsão inicial era de conclusão em abril deste ano, posteriormente passou para março e, agora, o município trabalha com a expectativa de finalizar a obra em outubro.

Um dos fatores apontados para a alteração do cronograma foi a identificação de problemas na parte elétrica do prédio, o que tornou necessária a elaboração de um aditivo contratual. Inclusive proprietários de food truck que operam no local estão encontrando problemas sérios de energia, e estão sem iluminação para trabalhar.. O caso persiste há mais de 15 dias e nnhuma solução foi repassada aos comerciantes que já alegam prejuízos nas vendas.

Problema elétrico exigiu aditivo

A secretária de Planejamento, Érica de Vargas, explicou que o município está tratando do aditivo referente aos serviços elétricos.

“Estamos em andamento com um aditivo da parte elétrica. Assim que fecharmos, eles retornam com a finalização dos acabamentos e reparos dos demais serviços para entrega”, explicou.

Questionada sobre a ausência de movimentação observada pela reportagem durante os quatro dias de acompanhamento, a secretária afirmou que a obra não está abandonada e que a empresa responsável estaria executando serviços pontuais, além da conclusão do forro.

“A empresa está em outras frentes com a gente, no Eurípedes, Princesa Isabel e organizando o início de outra obra. Semana passada arrumaram um pouco mais dos forros e semana que vem mais um pouco do piso”, justificou Érica. Segundo a Secretaria de Planejamento, a programação atual prevê o encerramento dos trabalhos no Centro Cultural durante o mês de outubro. Mais de R$ 900 mil em investimentos Somando as duas etapas mencionadas pelo município, os investimentos previstos para a revitalização do Centro Cultural ultrapassam R$ 911 mil. Apesar dos recursos já empregados, o prédio permanece fechado e com pouca ou nenhuma movimentação aparente em determinados períodos. A situação ganha ainda mais evidência com a proximidade de mais uma edição da Feira do Livro, tradicional evento cultural do município.

O Centro Cultural, que já foi palco de diferentes atividades ao longo dos anos, atualmente apresenta um cenário distante daquele observado em períodos de programação cultural intensa. O espaço, segundo a percepção registrada pela reportagem, permanece esvaziado enquanto aguarda a conclusão dos serviços.

Qual será o futuro do Centro Cultural?

A saída da Biblioteca Municipal do prédio também levanta questionamentos sobre qual será a função do espaço após a conclusão da reforma. Questionado sobre o futuro do Centro Cultural depois da entrega das obras, o secretário Rodrigo Guterres afirmou que a intenção da administração municipal é ampliar a utilização do prédio para atividades de formação e produção artística.

A proposta, segundo o secretário, é transformar os ambientes em espaços mais amplos e adequados para diferentes manifestações culturais, incluindo ensaios de dança, teatro e música, além da realização de mostras, reuniões e rodas de conversa.

A expectativa da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer é que, depois de concluída a revitalização, o Centro Cultural volte a ocupar um papel de destaque na agenda cultural de Alegrete. Enquanto isso, o prédio segue fechado, à espera da conclusão dos reparos e da definição dos serviços adicionais relacionados à parte elétrica. A previsão oficial informada pelo município é de que a obra seja finalizada em outubro.