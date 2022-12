Sem o Papai Noel dos Correios e sem cestas básicas nos CRAs, presentes e alimentos não vão chegar a muita gente

Estamos a 11 dias do Natal e muitas pessoas apenas sonham com o que muitos ganham sem pedir os presentes, normalmente trocados nesta data.

Mas ao se aproximar essa data cristã da humanidade, surge um sentimento em quem realmente não tem recursos e vive com auxílios ou doações. A vontade, de pelo menos, ter alimento para três refeições diárias.

Esse ano, por motivos internos, o Correio só tem as cartinhas ao papai Noel em cidade maiores. Em postagens nas redes sociasi sabe-se que algumas crianças, de Alegrete, estão pedindo alimento, numa desmosntrçao da realidae que vivem muitos aqui no Municipio.

Mais de 3.200 pessoas estão no cadastro único – CAD da Secretaria de Promoção Social do Município e recebem auxílio do Governo. Os 4 CRAS da cidade são os locais em que as pessoas recorrem para solicitar ajuda em cestas alimentares.

O CRAS Leste é um dos maiores e em Alegrete as cestas alimentares acabram nesta semna, mas a equipe aguarda novos repasses. As pessoas passam por triagem das técnicas par pode levar os alimentos.