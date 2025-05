“Sem os técnicos de enfermagem, o serviço de saúde não se move”, afirma profissional de Alegrete

O técnico em enfermagem trabalha em colaboração com enfermeiros e médicos para proporcionar cuidados diretos aos pacientes. Suas atribuições incluem a administração de medicamentos, realização de curativos e monitoramento de sinais vitais, como pressão arterial e temperatura.

No cotidiano, o técnico auxilia na alimentação e higiene pessoal dos pacientes, na mobilização e transporte dentro do hospital, além de observar continuamente possíveis mudanças no estado de saúde dos pacientes, reportando qualquer anomalia à equipe médica. Também é responsável por preparar e esterilizar equipamentos, assegurar que os pacientes estejam confortáveis e informados sobre seus tratamentos, e prestar assistência em procedimentos médicos e cirúrgicos, sob a supervisão de um enfermeiro registrado.

O técnico de enfermagem Luiz Augusto Vieira Ramon destaca a importância da data e da profissão que escolheu com orgulho.

— Agradeço por essa data e por exercer uma atividade de excelência. Sem os técnicos, o serviço de saúde não se moveria. Tenho muito orgulho de estar em contato direto com os pacientes e de saber que nosso trabalho é essencial. Nossa atividade exige empatia com aqueles que enfrentam períodos de enfermidade. É necessário que esses profissionais sejam cada vez mais valorizados pela importância que ocupam na saúde — afirma Luiz.

Já a técnica de enfermagem Sumara Domingues ressalta que este é um dia para celebrar os profissionais que mantêm o contato mais próximo com o paciente.

— Somos responsáveis pelo acolhimento, escuta e conforto, além de aplicarmos nosso conhecimento técnico para auxiliar no tratamento daqueles que estão em situação de vulnerabilidade devido à doença. Nem sempre conseguimos reverter um quadro crítico, e também lidamos com a frustração. Nos solidarizamos com o sofrimento dos pacientes e de suas famílias — relata.

Sumara lembra ainda que a pandemia colocou a profissão à prova em um dos momentos mais desafiadores da história recente:

— Foi um período crítico, mas unimos forças e vencemos. Na enfermagem, ninguém trabalha sozinho. Somos mais fortes quando nos unimos pelo bem maior: a saúde! — conclui.

Sumara Domingues Técnica de Enfermagem

Alguns técnicos de Alegrete relatam que há quem os critique, dizendo que não são bons o suficiente. No entanto, também existem aqueles que os acolhem e agradecem por todo o carinho e respeito no atendimento.

— É esse reconhecimento que faz tudo valer a pena. Nestes 30 anos de dedicação à enfermagem, só tenho a agradecer por tudo e por todos que estiveram ao meu lado — salienta Sumara.

Eles são os anjos de branco nos momentos de maior tensão e desafio, como nos trabalhos de translado de pacientes — inclusive bebês — em UTIs móveis.

Técnico Nielsen Leite

É uma rotina de muito trabalho e amor ao próximo que não se traduz em palavras comentou a experiente Flora Freitas. -Eu e todos os colegas merecemos todas as homenagens, pois não medimos esforços para acolher e ajudar quem mais precisa nos momentos mais vulneráveis de suas vidas.- Amo o que faço e agradeço por poder estar nessa profissão, diz Flora.

A profissão

No contexto do Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, celebrado em 20 de maio, é imperativo destacar o compromisso inabalável desses profissionais para com o bem-estar e a saúde dos cidadãos de nossa cidade. Seu trabalho incansável, comprometimento e competência constituem pilares essenciais do sistema de saúde local.

O técnico trabalha em colaboração com enfermeiros e médicos para proporcionar cuidados diretos aos pacientes. Logo, sua atuação inclui administração de medicamentos, realização de curativos e monitorização de sinais vitais, como pressão arterial e temperatura.

Ele ajuda na alimentação e higiene pessoal dos pacientes, mobilização e transporte dentro do hospital, e a observação contínua de mudanças no estado de saúde dos pacientes, reportando qualquer anomalia aos enfermeiros e médicos. Além disso, é responsável por preparar e esterilizar equipamentos médicos, assegurar que os pacientes estejam confortáveis e informados sobre seus tratamentos, e auxiliar em procedimentos médicos e cirúrgicos sob a supervisão de um enfermeiro registrado.