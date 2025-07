Sem previsão de retorno em Alegrete, Azul desativa até agência na cidade

O último voo no Aeroporto Regional de Alegrete, Gaudêncio Machado Ramos (ALQ), com a Azul Conecta, que operava desde 2022, às quintas e sábados entre Porto Alegre e Alegrete, foi no início do mês de maio de 2024.

Atualmente há conexões importantes da companhia dentro do Rio Grande do Sul, entre os municípios gaúchos de Bagé, Canela, Erechim, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Vacaria, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria.

O município mais próximo de Alegrete com voos atualmente é Uruguaiana. De lá, uma rota com aeronave maior (75 passageiros), faz a ligação com a capital quatro dias por semana e também conexão em Santa Maria, locais mais próximos de Alegrete para embarque.

O guichê da Azul que atendia em Alegrete e comercializava passagens aéreas fechou. A informação é que a empresa não está operando em Alegrete por questões comerciais.

O governo do RS havia confirmado que iria tratar sobre os voos de aeronaves menores no segundo semestre desse ano. No início do mês, o governador Eduardo Leite realizou apresentação da parceria público-privada (PPP) dos aeroportos Lauro Kortz, em Passo Fundo, e Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, para investidores no escritório da Invest RS em São Paulo.

Por outro lado, o prefeito Jesse Trindade tem expectativa otimista que nos próximos meses seja possível atender reconectar a rota aérea Alegrete/Porto Alegre. Com investimentos do estado e do município, o aeroporto da cidade só está recebendo voos particulares.