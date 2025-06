Sem recurso público, Campereada tem dificuldade para se manter; veja os números

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Durante a reunião, as contas referentes à última edição da Campereada foram apresentadas aos patrões das entidades tradicionalistas e aprovadas por unanimidade. O balanço indicou uma despesa total de R$ 510.894,56 e receita de R$ 491.537,00, resultando em um saldo negativo de R$ 19.357,56. O valor foi coberto pelo presidente do evento, Cléo Severo Trindade.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na ocasião, Cléo Trindade foi eleito por aclamação para presidir a 46ª edição da Campereada. Também foram definidos os membros do Conselho Fiscal – Franciele Ribeiro e do Conselho Deliberativo – Neuri Tito Quirino. O presidente destacou as dificuldades enfrentadas na realização do evento, que não contou com recursos públicos e teve seu financiamento garantido por patrocínios, venda de espaços e bilheteria. Ele relatou que as condições climáticas, denúncias e outras demandas aumentaram os desafios na organização da festa, que contempla provas campeiras, artísticas e gastronômicas. “Eu estava pronto para entregar, apenas solicitei que fosse reembolsado o valor que paguei, mas houve o consenso para que continuasse” — descreveu.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As despesas da 45ª Campereada foram distribuídas entre diversos itens. Os principais custos incluíram aluguel do gado (R$ 110.000,00), shows (R$ 86.800,00), premiação campeira (R$ 64.535,00), aluguel de espaço do Sindicato Rural (R$ 25.000,00), energia elétrica (R$ 24.949,41), segurança (R$ 16.500,00), sonorização (R$ 16.000,00), arquibancadas, lonas e grades (R$ 36.000,00) e pagamento de pessoal (R$ 41.034,00).

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Outras despesas foram destinadas a itens como alimentação (R$ 7.085,74), ambulância (R$ 9.000,00), aluguel de cavalos (R$ 5.600,00), veterinário (R$ 4.000,00), material gráfico (R$ 5.000,00), premiação artística (R$ 5.500,00), faixas e crachás (R$ 1.500,00), ECAD (R$ 7.039,00), extintores (R$ 740,00), rádios (R$ 1.850,00), ferragens e materiais elétricos (R$ 1.469,80), frete do gado (R$ 18.000,00), troféus (R$ 9.296,00), combustíveis (R$ 456,56) e serviços de eletricista (R$ 5.200,00).

As receitas do evento foram provenientes da portaria (R$ 173.637,00), área campeira (R$ 179.100,00), patrocínios (R$ 50.000,00), aluguel de espaços (R$ 3.800,00), apoio do CAAL (R$ 2.000,00) e do Sicredi (R$ 2.000,00).

Ao final da assembleia, o presidente reforçou que a Campereada exige grande esforço e dedicação dos organizadores, com envolvimento direto em todas as etapas do evento.

💸 Despesas

Descrição Valor (R$) Alimentação 7.085,74 Borracharia 90,00 Ambulância 9.000,00 Gás 345,00 Aluguel de cavalos 5.600,00 Veterinário 4.000,00 Cartório 267,92 RTs 103,03 Produtos de limpeza 110,00 Rádios 1.850,00 Extintores 740,00 Faixas de prendas e crachás 1.500,00 Material gráfico 5.000,00 Sindicato Rural (luz) 24.949,41 Sindicato Rural (aluguel) 25.000,00 Comissão cultural 3.200,00 Pagamento pessoal 41.034,00 Premiação campeira 64.535,00 Premiação artístico 5.500,00 Aluguel do gado 110.000,00 Frete caminhão – tanque água 1.690,00 Sonorização (shows e mangueira) 16.000,00 PPCI Engenheiro 1.500,00 ECAD 7.039,00 Aluguel máquina de xerox 160,40 Ferragem e materiais elétricos 1.469,80 Madeireira 826,50 Arquibancadas, lonas e grades 36.000,00 Segurança 16.500,00 Material de expediente 245,85 Frete do gado 18.000,00 Troféus 9.296,00 Combustível 456,56 Eletricista 5.200,00 Shows 86.800,00

💰 Receitas