Sem saldo no rotativo, mulher é presa com veículo clonado em Alegrete

Mulher, 42 anos, foi presa por receptação em Alegrete.

No início da tarde de quarta-feira(11), os guardas municipais foram acionados pelo funcionário do estacionamento rotativo. O motivo era a falta de créditos de um veículo estacionado na rua Vasco Alves.

No local, os guardas municipais realizaram o contato com a proprietária do veículo. Ela disse que estava ocorrendo um engano, pois estava com sua caminhoneta na garagem da residência, em Sapiranga.

Diante da informação, os guardas municipais conversaram com a condutora da Ecosport. Ela relatou que havia adquirido o veículo, numa revenda, em Porto Alegre.

Na verificação detalhada dos documentos da caminhoneta, eles constataram que o lacre da placa não correspondia ao veículo. O número era de uma Fiat Toro, placas de Caxias do Sul. A Toro, segundo o sistema, foi furtada no ano passado.

Também ocorreu a suspeita de que a placa era clonada.

Desta forma, os guardas municipais apreenderam a caminhoneta e conduziram a motorista até à Delegacia de Polícia.

Em contato com Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, foi determinado prisão em flagrante por receptação. O crime foi afiançável em 5 mil reais.

A mulher realizou pagamento e foi liberada. A ocorrência foi atendida pelos guardas municipais, Arnaldo, Luis Eduardo e Paulo César.