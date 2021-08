Sem suspeitas da variante Delta, Alegrete registra os menores índices de novos infectados

Share on Email

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza o monitoramento de regiões distribuídas por unidades de ESFs e o levantamento é feito pelas equipes das ESFs. O analista de dados da SMS, Marco Rego é responsável por organizar e analisar os números.

Segundo o relatório do dia 28 de julho a 03 de agosto, nesta semana todas as ESFs apresentam risco baixo, em cor azul, sendo elas as ESFs Prado, Macedo, Cidade Alta, Vera Cruz, Bento Gonçalves, Saint Pastous, Promorar, Dr. Romário e Centro Social Urbano, Vila Nova, Nova Brasília, Rondon, Piola e Boa Vista.

No mapa a classificação é feita em quatro níveis que indicam o número de contaminados e o risco de contaminação. A cor preta representa altíssimo risco de contágio, a cor vermelha indica risco alto, a amarela significa risco médio e a azul baixo risco de contágio. Os indicadores são: de 0% à 1,25% da população monitorada, marcado em azul; De 1,26% à 2,50% da população monitorada, em amarelo; De 2,51% à 3,75% da população monitorada, em vermelho; Acima de 3,76% da população monitorada, em preto.

De 28 julho a 03 de agosto, foram 25 casos acumulados de novas infecções, sendo que na semana anterior houve a confirmação de 24 casos, demonstrando aumento de 4,17% com relação aos últimos sete dias.

Nessa semana, de 28 de julho a 03 de agosto, também foram registrados 15 casos de recuperações, comparado com os últimos sete dias foram registrados 41 casos, dessa forma, houve queda de 63,41% no índice de recuperados.

Na presente semana houve uma melhora na média móvel diária de novas confirmações para COVID-19, totalizando 3,6 novos casos diários, de modo que nos últimos 7 dias foi registrado a média de 3,4 novos casos diários, o que representa queda de 4,17% com relação à semana anterior.

A semana corrente também apresentou queda no volume de casos ativos, totalizando 35 casos, em contraponto com os 29 casos ativos contabilizados na semana anterior, apresentando assim uma diminuição de 20,69%. De 28 de julho a 03 de agosto, foram registrados 04 óbitos ocorridos no município, o que representa média de 0,57 pacientes por dia.