Sem transporte escolar, aulas nos Polos vão permanecer em formato remoto

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultural, Esporte e Lazer (Secel), informa que, conforme decreto municipal nº 300, estabelecendo as datas de retorno do ensino híbrido, os Polos Educacionais Rurais estavam programados para retorno na próxima segunda-feira, dia 7 de junho.

Em virtude do processo licitatório do transporte escolar não estar concluído, as aulas nos referidos polos continuarão em formato remoto, de acordo com cronograma estabelecido pela Secel.