Sem veranico de maio, onda de frio em Alegrete permanece pelos menos até o dia 17

Atualmente, o território gaúcho está sob forte ação de uma área de alta pressão atmosférica. Essa condição ajuda a inibir a formação de nuvens de chuva, por isso, o tempo está firme. Porém, ela traz de arrasto uma massa de ar seco e uma massa de ar frio, explica Fabiene Casamento, meteorologista da Somar.

— Isso baixou bastante a temperatura. Essa massa se formou na Argentina e foi subindo em direção ao Brasil. Agora, ela está em seu pico de ação e posicionada bem em cima do Rio Grande do Sul. A expectativa é de que esta sexta-feira (7) e o sábado (8) sejam mais gelados, mesmo em comparação com a próxima frente fria que está por vir — afirma.

A condição que vigora, atualmente, no Estado se mantém até o domingo (9). Na segunda-feira (10) uma segunda massa de ar frio avança em direção ao território gaúcho e isso ajuda a fazer o frio estacionar no Rio Grande do Sul, aponta Fabiene:

De acordo com a Somar, na quinta, São Jose dos Ausentes, na Serra, deve ter mínima de 5°C, a Capital pode ter mínima de 11°C e Bagé, na Campanha, pode registrar 7°C.

Em Alegrete, a sexta-feira (7), amanheceu frio. A temperatura na madrugada foi de 5º C. Embora com sol, durante o dia a temperatura não passou dos 19ºC.

Para o final de semana as temperaturas mínimas não passam dos 10ºC. No sábado (8), a mínima será de 7º C e a máxima não passa dos 22.

No domingo, Dia das Mães, o dia amanhece com 10º C e a máxima chega aos 27. Para o início da semana existe previsão de chuva fraca na segunda-feira (10). As temperaturas variam entre 13 e 22, por conta da umidade. Na terça-feira (11), a mínima baixa para 7ºC, e a máxima 18ºC, uma constante para a semana.

Júlio Cesar Santos Foto: Angel Fábio Alves