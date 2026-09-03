Semana Arrozeira de Alegrete começa a ganhar forma nesta quinta-feira na Expointer

Pré-lançamento da 18ª edição leva Alegrete ao Parque Assis Brasil e reforça a importância do município no debate sobre a cadeia do arroz

A 18ª Semana Arrozeira de Alegrete começa a ganhar forma nesta quinta-feira (3), em um dos principais palcos do agronegócio gaúcho. A partir das 18h30min, a Casa do Alegrete, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, recebe o pré-lançamento da edição de 2026 do evento, que se consolidou como um dos principais fóruns de discussão da cadeia orizícola na Fronteira Oeste.

Inserido na programação da Expointer, o encontro reúne produtores, entidades representativas, empresas e lideranças do setor em um momento considerado estratégico para a atividade. A escolha da maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul para apresentar a Semana Arrozeira amplia a projeção regional do evento e reforça o papel de Alegrete nas discussões que envolvem o futuro do agronegócio.

Alegrete em posição de destaque

A força da produção local ajuda a dimensionar a importância da iniciativa. Na última safra, o município encerrou o ciclo com mais de 48 mil hectares de arroz colhidos. A produtividade média alcançou 9.214 quilos por hectare, resultado superior à média registrada nas dez safras anteriores.

Os números colocam Alegrete em posição de destaque na produção de arroz e ajudam a explicar a dimensão que a Semana Arrozeira alcançou ao longo de suas edições.

O que começou como uma agenda voltada principalmente às questões técnicas da lavoura foi ampliando seu alcance e passou a se consolidar como um espaço permanente de discussão sobre os caminhos da atividade arrozeira.

Debate além da lavoura

Mercado, custos de produção, condições climáticas, inovação, sustentabilidade, pesquisa e políticas públicas passaram a fazer parte das discussões promovidas pelo evento.

Na edição de 2026, produtores, pesquisadores, empresas, autoridades e especialistas de diferentes áreas participaram dos debates, que também contemplaram a apresentação de resultados técnicos e a análise dos principais desafios enfrentados pelo setor.

Em uma atividade marcada por ciclos cada vez mais rápidos de preços e custos, além dos impactos provocados por eventos climáticos, o acesso à informação ganha importância nas decisões tomadas dentro e fora das lavouras.

É justamente nesse cenário que a Semana Arrozeira fortalece sua influência sobre a Fronteira Oeste, aproximando diferentes segmentos da cadeia produtiva e criando um ambiente para troca de conhecimento e discussão de estratégias para o setor.

Um novo ciclo

O pré-lançamento na Expointer representa, portanto, mais do que uma apresentação institucional. É o primeiro movimento de uma nova edição de um evento que já faz parte do calendário do agronegócio regional.

Ao levar a Semana Arrozeira para dentro da Expointer, Alegrete amplia a visibilidade de sua produção e reforça sua posição como um dos municípios protagonistas no debate sobre os desafios e as perspectivas da rizicultura gaúcha.

A 18ª Semana Arrozeira inicia, assim, um novo ciclo com a proposta de novamente reunir conhecimento, experiência e diferentes visões em torno de uma questão central: os caminhos para o futuro da produção de arroz e a sustentabilidade da atividade na Fronteira Oeste.

Foto: Joel Vargas