Semana Arrozeira define temas diversos na programação da 16ª edição em Alegrete

O evento acontecerá no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, reunindo produtores rurais, técnicos, pesquisadores e demais interessados na cadeia produtiva do arroz.

O município, um dos principais polos de produção arrozeira do Rio Grande do Sul – estado que responde por mais de 70% da produção nacional do cereal –, será o centro de debates técnicos, econômicos e políticos voltados ao setor.

A programação inclui palestras noturnas com especialistas que abordarão temas como mudanças climáticas, políticas ambientais, mercado internacional e o cenário político nacional. Durante o dia, o evento contará com painéis técnicos voltados ao aperfeiçoamento da produção e à troca de experiências entre os participantes.

Além das atividades técnicas, a Semana Arrozeira contará com um espaço dedicado à alimentação dos convidados. A equipe da Panela Campeira, formada por casais produtores de arroz, será responsável por servir diariamente mais de 700 refeições com pratos da culinária tradicional gaúcha.

A iniciativa busca reunir diferentes segmentos ligados à orizicultura, promovendo a integração e a atualização de conhecimentos voltados ao desenvolvimento da atividade no estado.

Programação completa

01 de junho – Domingo

09h00 – Missa

Local: Igreja Matriz

03 de junho – Terça-feira

08h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00 – Curso de Boas Práticas Agrícolas para Aplicação de Defensivos

Palestrante: Guilherme de Pietro Zorzi (Eng. Agrônomo, Extensionista Rural da Emater/RS – ASCAR)

Local: Casarão do Parque Dr. Lauro Dornelles

12h00 – Almoço

19h00 – Abertura Oficial

20h00 – Palestra com:

Domingos Velho (Produtor Rural, Eng. Agrônomo, Vice-presidente da FARSUL)

Danielle Guimarães (Economista Sênior da Assessoria Econômica do Sistema Farsul)

Tema: Problemas ambientais e ações da Farsul em defesa dos produtores

Moderador: André Panziera (Eng. Ambiental e Sanitarista)

21h30 – Jantar

Cardápio: Arroz com linguiça, saladas, bolinho de arroz

Sobremesa: Arroz doce

04 de junho – Quarta-feira

08h00 – 12h/ 14h – 18h – Curso de Boas Práticas Agrícolas para Aplicação de Defensivos

Palestrante: Guilherme de Pietro Zorzi (Eng. Agrônomo, Extensionista Rural da Emater/RS – ASCAR)

Local: Casarão do Parque Dr. Lauro Dornelles

08h30 – 1º Turno do Projeto “O Agro e a Educação”

12h00 – Almoço

13h30 –

2º Turno do Projeto “O Agro e a Educação”

Reunião Técnica: Práticas na Armazenagem de Grãos

Palestrante: Roblein Cristal Coelho Filho (Eng. Agrônomo, Extensionista Rural da Emater/RS – ASCAR)

Local: Stand do Sindicato Rural de Alegrete

19h00 – Apresentação dos Resultados do 9º NATE/IRGA

20h00 – Palestra com:

Luis Roberto Sanint (Economista Agrícola, Fundador do FLAR e ex-Diretor do CIAT)

Guilherme Gadret (Diretor da Expoente Agronegócios)

Tema: O futuro do mercado mundial do arroz e suas estratégias de exportações

Moderador: Caio Nemitz (Produtor Rural e CEO da AgroNemitz)

21h30 – Jantar

Cardápio: Polenta, carne com molho, arroz branco, saladas, bolinho de arroz

Sobremesa: Arroz doce

05 de junho – Quinta-feira

09h – Jornada Técnica – BR IRGA 409

Palestrante: Paulo Sérgio Carmona

15h – Painel: “A Força das Mulheres no Agro – 2ª edição”

Participantes:

Andreia Nicoli (Produtora de morangos)

Larissa da Silveira (Trabalhadora da cultura do arroz)

Juliana Voelcker (Piloto agrícola)

Letícia Acosta (Médica veterinária)

Rosane Nemitz (Diretora administrativa da AgroNemitz)

16h30 – Coffee

19h – Entrega do Selo Ambiental

19h30 – Palestra:

Estael Sias (Meteorologista, sócia da MetSul)

Tema: Clima – Perspectivas a curto e médio prazo

Moderador: Rodrigo Schoenfeld (Gerente da Divisão de Pesquisa do IRGA)

21h30 – Jantar

Cardápio: Risoto, saladas, bolinho de arroz

Sobremesa: Arroz doce

06 de junho – Sexta-feira

09h – Reunião dos Conselhos

19h – Apresentação dos Resultados do PAGAPEDRA 24/25

19h45 – Palestra com:

Deputado Federal Luciano Zucco

Deputado Federal Sanderson

Tema: Os cenários políticos para o agronegócio

Moderador: Henrique O. Dornelles (Presidente da Câmara Setorial do Arroz)

21h30 – Jantar

Cardápio: Paella, saladas, bolinho de arroz

Sobremesa: Arroz doce

07 de junho – Sábado

20h – Baile do Arroz

Homenagens:

Troféu “Amigo da Panela Campeira”

Troféu “Taipeiro”

Local: Parque Dr. Lauro Dornelles

Cardápio: Risoto, cucas, polenta, fortaia, galeto assado, saladas de frutas e saladas verdes

Sobremesas: Pudim, sagu, arroz doce e doce de abóbora

Baile: Banda Sanfonas