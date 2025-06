Semana Arrozeira promove integração do agro com a educação

A 16ª edição da Semana Arrozeira debate a cultura do arroz, as perdas e mercado do produto que responde por gane parte do PIB de Alegrete O evento também promove uma integração entre o agronegócio, com foco especial na educação.

Semana Arrozeira de Alegrete

Estudantes de escolas de Alegrete foram até o Parque Dr Lauro Dornelles onde é realizado o evento. Por meio de painéis didáticos, o público poderá acompanhar todas as etapas da produção do arroz- desde o preparo do solo, plantio, colheita até o beneficiamento – com o auxílio de mini maquinários e mini indústrias que simulam, de forma prática e interativa, todo o processo produtivo.

A Semana Arrozeira também destaca o uso de novas tecnologias na agricultura, como a aplicação de drones, que estão revolucionando o campo com monitoramento de lavouras, pulverização e coleta de dados em tempo real. Essa semana é uma oportunidade única para estudantes, produtores e comunidade conhecerem de perto a importância do arroz e da inovação no campo aqui no Município.

O trabalho em lavouras e estabelecimentos de arroz responde por boa parte de empregos no agronegócio aqui em Alegrete .

Fotos Leandro Meneghetti