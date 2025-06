Semana Arrozeira: Selo Ambiental, inovação, segurança e sustentabilidade em Alegrete

A terceira noite da 16ª Semana Arrozeira de Alegrete, realizada no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, atraiu um grande público para acompanhar uma programação diversificada e relevante para o setor arrozeiro da região.

O evento, que se consolida como um importante palco para discussões e avanços no agronegócio, destacou a união de esforços entre diferentes entidades em prol do desenvolvimento local.

Um dos pontos altos da noite foi o anúncio da doação de uma antena Starlink pela Associação dos Arrozeiros de Alegrete (AAA) para a Brigada Militar (BM). O vice- presidente da AAA, Lucas Di Napoli, em seu pronunciamento, agradeceu a presença do público e ressaltou a prioridade em equipar o interior com tecnologia de ponta.

Ele destacou que essa parceria segue o modelo de outras iniciativas bem-sucedidas, como a aquisição de uma caminhonete para a Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab), viabilizada por uma emenda do Deputado Federal Sanderson.

O comandante regional, Coronel Hélio Soares Santos Jr., reforçou o compromisso da Brigada Militar em apoiar a comunidade, enfatizando a importância dessas colaborações para a segurança pública.

A noite também dedicou um espaço significativo para apresentar o Programa Paga Pedra, um fundo mútuo que tem se mostrado fundamental para os produtores de arroz de Alegrete. Desde 2008, o programa já beneficiou quase 50% das lavouras da região, movimentando o equivalente a R$ 1 milhão em sacos de arroz, especialmente nos picos das safras de 2022/2023 e 2023/2024.

Executado por técnicos contratados pela AAA, o Paga Pedra é uma ferramenta estratégica da Associação para auxiliar os produtores. A iniciativa, elogiada por sua criação por Gilberto Pilecco, continua a gerar frutos e a fortalecer a cadeia produtiva do arroz.

A sustentabilidade no campo foi celebrada com a entrega do Selo Ambiental, um prêmio concedido pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) e pela Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. Diversos produtores foram agraciados, reconhecendo seus esforços e compromisso com práticas agrícolas sustentáveis. Entre os homenageados, estavam:

* Dino Sani Parcianelo

* Guilherme Reck Parcianelo

* Henrique Osório Dornelles

* Maria Virgínia Osório Dornelles

* Juliana de Souza Machado

* Eber Rodrigues

* João Fernando Tôndolo

* João Vianei Possebon

* Glauber Marinho Possebon

* Maiquel Marinho Possebon

* Antonio Roberto Dalcin

* Ricardo Escarrone Dalcin

* Luiz Plastina Gomes

* Alberto Dalforno

* Elton Cazarotto

* José Ernesto Refatti

* Lucas Osório Di Napoli

* Marcos Di Napoli

* Rudinei Reginatto

* Sander Lima

* Geovano Parcianello

* Bruno Parcianello

* Everton José Parcianello

* Neli Parcianello

* Bruno Silveira

* Tiago Cadore

Finalizando a noite, o presidente do IRGA, Eduardo Bonotto, abordou o cenário desafiador que o agronegócio enfrenta. “Num momento difícil que passa o agro, a produção do RS está em apreensão, para toda cadeia produtiva do arroz, que tem efeito em toda a economia”, pontuou. Bonotto destacou a importância de estimular o aumento do consumo interno e as exportações do arroz gaúcho.

Ele reforçou que a entrega do Selo Ambiental é um marco da sustentabilidade do arroz produzido no Rio Grande do Sul, reconhecido como o melhor do Brasil e com significativo impacto econômico e social. O presidente do IRGA finalizou enfatizando a necessidade de buscar uma maior valorização para o produto, ressaltando a sustentabilidade que ele oferece.

A terceira noite da Semana Arrozeira de Alegrete reforçou a resiliência e a capacidade de inovação do setor arrozeiro gaúcho, unindo esforços para superar desafios e projetar um futuro mais próspero e sustentável.

Fotos: Associação dos Arrozeiros de Alegrete