Semana com frio congelante e dias nublado em Alegrete

O Rio Grande do Sul teve o amanhecer mais frio do ano nesta terça-feira. A expectativa se confirmou com mínimas inferiores a 5°C em grande parte do território gaúcho. Conforme a MetSul, durante o dia, o tempo ficará aberto.

O frio que começou no domingo com a chegada da frente fria que espalhou chuva com uma tarde gelada em grande parte do Estado não dá trégua. Em Alegrete, a terça-feira (13), amanheceu gelada com a temperatura logo cedo registrando uma mínima de 2ºC e uma sensação térmica de 0ºC logo nas primeiras horas da manhã.

A tendência é de que a máxima não ultrapasse os 13º C nesta terça que terá um dia nublado. Já para quarta-feira (14), a mínima sobe para 4ºC e a máxima chega aos 14ºC, dia de sol com muitas nuvens, segunda o Metsul. Já na quinta (15), existe previsão de chuva fraca (1.4mm). Na sexta-feira (16), mais um dia nublado com temperaturas entre 10ºC e 19ºC.

Foto: Tina Santos