Semana com previsão de mais de 150 mm de chuva em Alegrete

Nesta segunda-feira (26), o dia começou chuvoso, e a previsão aponta mais de 100 mm de chuva ao longo do dia. Não há alerta de temporal, porém as precipitações devem persistir durante todo o dia. Na terça-feira (27), o padrão se repete, com mais um dia chuvoso. As temperaturas variam entre mínima de 17 °C e máxima de 23 °C. O volume de chuva diminui um pouco, com previsão de 33 mm.

Na quarta-feira (28), a quantidade de chuva reduz ainda mais, com índice pluviométrico estimado em até 20 mm. As temperaturas caem bruscamente, com mínima de 8 °C e máxima que não deve ultrapassar os 18 °C no município.

Na quinta-feira (29), o dia começa gelado novamente, com mínima de 6 °C e máxima de 17 °C. Já na sexta-feira (30), o padrão se mantém: mínima de 9 °C e máxima de até 20 °C. Ambos os dias não têm previsão de chuva.