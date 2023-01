Semana com tempo quente, seco e previsão de chuva fraca em Alegrete

Share on Email

A segunda-feira (9) já deu uma mostra da temperatura, onde a máxima encostou nos 38ºC. Mas o tempo seco e muito quente vai até a metade da semana, onde é esperada temperaturas máximas acima dos 40ºC. As mínimas variam entre 21 e 24ºC a partir desta terça, onde há possibilidade de chuva fraca (1,5mm), embora a máxima apontada pelo Metsul deve ser de 39ºC.

A quarta-feira (11), será o dia mais quente da semana. Temperatura prevista é de 44ºC. De quinta em diante o tempo volta a mudar e a passagem de uma frente fria deve provocar chuvas isoladas até o final de semana.

A previsão é de volumes baixos de precipitação, mas ainda assim, a chuva traz um alívio para algumas lavouras e deve diminuir o calorão. Na sexta-feira (13), a máxima não passa de 35ºC e tem previsão de 3,1mm.

No próximo final de semana, uma frente fria mais organizada deve provocar chuvas mais generalizadas sobre a região Sul, que devem abranger a maior parte das áreas produtoras do RS.

Áreas entre o Oeste e região da Campanha devem receber volumes menores, mas grande parte do Estado deve registrar chuvas de 15 a 30 milímetros. Além de a chuva trazer um aumento de umidade para as lavouras também deve aliviar o calor que vem causando estresse para as plantações.