Semana começa com cerração, e temperaturas sobem nos próximos dias em Alegrete

Segundo dados do site meteorológico MetSul, as mínimas devem ficar entre 10ºC e 12ºC, e as máximas podem chegar aos 20ºC no município.

Nesta segunda-feira (7), o dia começou com forte cerração. A mínima foi de 9ºC, e a máxima chega aos 19ºC no período da tarde. Na terça-feira (8), o dia inicia com 10ºC, e a máxima atinge os 18ºC ao longo do dia.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na quarta-feira (9), o padrão se repete, com mínima de 10ºC e máxima de 20ºC à tarde. Na quinta-feira (10), o dia começa com 12ºC e chega aos 21ºC no período da tarde. Na sexta-feira (11), a mínima será de 13ºC, e a temperatura chega aos 19ºC ainda no período da manhã. Todos os dias devem ser de tempo firme, sem previsão de chuva.