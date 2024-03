Semana começa com previsão de chuva em Alegrete

Share on Email

Nesta segunda-feira, o dia começou nublado e com previsão de chuva no período da tarde. Estão previstos 12 mm; além disso, a temperatura não deve subir muito, com mínima de 21 °C e máxima que não ultrapassa os 29 °C.

Na terça-feira, o dia começa com a mínima de 22 °C e a máxima chega aos 31 °C. Na quarta-feira, a temperatura cai de maneira brusca, com mínima de 13 °C e máxima de 22 °C, clima típico de outono que logo se aproxima.

Já na quinta-feira, a possibilidade de chuva retorna a Alegrete. Segundo a previsão do tempo, estão previstos 10 mm de chuva, o que faz a temperatura cair ainda mais. Na sexta-feira, o clima segue chuvoso, com 22 mm previstos; o “sextou” dos alegretenses deve ser de muito guarda-chuva e capa para proteção.