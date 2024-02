Semana começa com previsão de chuva em Alegrete

Share on Email

Já na terça-feira, as precipitações dão uma trégua. O dia começa com 19ºC e máxima chega aos 33ºC. Na quarta-feira, o padrão se mantém, mínima de 22ºC e ao longo do dia a temperatura alcança os 34ºC, trazendo muito calor ao Município.

Quinta-feira, ao longo dia há uma breve possibilidade de chuva. O dia começa com 22ºC e máxima não ultrapassa os 29ºC. Já na sexta-feira, segundo o Climatempo, estão previstos 10mm de chuva. A temperatura irá variar entre 20ºC e 32ºC antes do fim de semana.