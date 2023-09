Semana começa com risco de temporais, rajadas de vento e chuvas volumosas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um novo alerta no domingo (3), chamando a atenção para condições climáticas adversas que afetarão quase todo o estado até às 10h desta segunda-feira (4). A população deve estar preparada para enfrentar temporais, descargas elétricas, queda de granizo, rajadas de vento e chuvas volumosas.

De acordo com a Climatempo Meteorologia, a situação se agrava à medida que um sistema de baixa pressão avança em direção ao oceano e ganha intensidade, transformando-se em um ciclone extratropical. Esse fenômeno é esperado para reforçar a ocorrência de chuvas no estado, tornando as condições ainda mais desafiadoras.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta similar, ressaltando o risco de temporais nas próximas horas. As previsões apontam para chuvas que podem acumular até 100 mm em um único dia, ventos com velocidades de até 100 km/h e queda de granizo em diferentes partes do Rio Grande do Sul.

A área com risco de temporais abrange não apenas o Rio Grande do Sul, mas também o estado vizinho de Santa Catarina, além de uma faixa do Paraná. O alerta emitido pelo Inmet tem validade até as 18h desta segunda-feira.

As previsões meteorológicas indicam que a metade sul do estado enfrentará um período chuvoso, enquanto a metade norte estará sujeita a tempestades intensas. Nas regiões Noroeste, Centro e Leste, é esperada uma alta quantidade de chuvas, variando entre 40 e 60 mm/dia, com picos que podem atingir 110 mm/dia em pontos específicos. A Defesa Civil estadual também alerta para descargas elétricas, queda de granizo, ventos fortes e possíveis alagamentos nessas áreas.

Tendência para os próximos dias

Para terça-feira, as previsões apontam uma melhoria nas condições climáticas no Rio Grande do Sul. A expectativa é de um tempo firme na maioria das regiões, com a possibilidade de sol entre algumas nuvens e sem chuvas significativas. No entanto, na faixa norte/nordeste do estado, é prevista a ocorrência de chuvas fracas durante a madrugada e manhã, com melhoria ao longo do dia. À tarde, o tempo volta a ficar firme, mas há previsão de geada na faixa sudoeste do estado.

Já na quarta-feira (6), um cavado meteorológico deve espalhar nuvens carregadas em diversas áreas, incluindo a Fronteira Oeste, Região Central, Norte, Litoral Norte e Região Metropolitana de Porto Alegre. Isso pode resultar em pancadas de chuva, trovoadas e ventanias moderadas. Em contrapartida, na Campanha, Litoral Sul e extremo Sul do estado, o tempo permanecerá firme, e as temperaturas devem cair, possibilitando até mesmo a ocorrência de geadas na região de Bagé.

Para Alegrete, a previsão desta segunda-feira(4), inclui chuva, com uma temperatura mínima de 9ºC e máxima de 20ºC. Na terça-feira(5), espera-se um dia sem chuva, com temperatura mínima de 5ºC e máxima de 17ºC. Na quarta-feira, a chuva retorna, com mínima de 7ºC e máxima de 19ºC.