Semana começa com sol, mas temperatura cai e traz chuva a partir de quarta-feira

Entretanto, esse cenário só deverá mudar a partir de quarta-feira (12), quando o avanço de uma frente fria deverá trazer a chuva de volta com possibilidade de ventos moderados e trovoadas. A previsão é de um maior volume na quinta-feira (13), com o aumento da nebulosidade.

A primeira metade da semana se manterá com sol graças à entrada de uma massa de ar seco, que no domingo já predominou em praticamente todo o Estado. A partir de segunda (10), essa combinação se repete com temperaturas baixas pela manhã, em torno de 15ºC, em Alegrete, por exemplo, a segunda iniciou com temperatura de 17ºC, e se eleva consideravelmente no período da tarde, podendo chegar próximo ou até superar os 31ºC. A terça será idêntica ao início da semana.

Na quarta, o deslocamento da frente fria espalhará nuvens carregadas em todas as regiões, e se espera chuva desde a manhã. Conforme a Climatempo, o dia em Alegrete terá temperaturas entre 20 e 30ºC, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite (10 mm).

Na quinta, a chuva pode começar desde cedo de maneira mais fraca e se intensificar entre o final da manhã e o começo da tarde. Com o excesso de nebulosidade, as temperaturas ficam mais amenas com máxima não passando de 24ºC. De acordo com a Climatempo, a precipitação é de 30 mm com 90% de possibilidade.

Na sexta-feira (14), o friozinho continua com a mínima de 14ºC e a máxima não passa dos 23ºC com um dia nublado e abertura de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.