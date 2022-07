Semana começa com tempo seco em Alegrete e região; veja os detalhes

O Rio Grande do Sul está sob influência de uma massa de ar seco e frio de alta pressão que foi responsável por um domingo com cara de inverno.

Já nesta segunda-feira(18), o sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, mas no decorrer do dia nuvens ingressam na Metade Norte, onde chove em pontos do Noroeste, Alto Uruguai, Planalto e talvez mais ao Norte da Serra no final do dia pelo avanço de instabilidade a partir do Paraná e Santa Catarina.

Não se afasta granizo isolado. A Metade Sul, por sua vez, tem tempo firme e aberto. Nevoeiro e neblina isolados ao amanhecer.

A semana em solo gaúcho também começa com amanhecer gelado, com marcas abaixo de 5ºC na grande maioria das cidades e negativas em algumas.

Em Alegrete, para esta segunda, a mínima é de 6ºC e máxima de 18ºC, conforme o MetSul. Já a terça-feira será de mínima de 9ºC e máxima de 18ºC. Uma mudança na quarta, eleva a máxima chegando a 25ºC.