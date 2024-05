Semana começa gelada e chuva retorna em Alegrete

Share on Email

Segundo o site meteorológico Climatempo, estão previstos mais de 100 mm de chuva para os próximos dias na Terceira Capital Farroupilha.

Nesta segunda-feira (20), o dia começou gelado. A mínima foi de 4ºC e a máxima não sobe muito, chegando a 19ºC. Não há previsão de precipitações para o dia. Na terça-feira (21), a chuva retorna ao município. Segundo a previsão do tempo, estão previstos 39 mm para o dia. Além disso, a temperatura tende a diminuir, chegando próximo a 0ºC.

Na quarta-feira (22), o volume de precipitação aumenta, sobe de 39mm para 64mm. O período de maior volume será durante a manhã e tarde do período, porém, a temperatura sobe, a mínima será de 9ºC e máxima chega aos 22ºC.

Já na quinta-feira (23), o tempo volta a ficar firme e sol deve predominar no dia. A temperatura continua em elevação, a mínima será de 12ºC e a máxima chega aos 24ºC. Na sexta-feira (24), uma onda de frio oriunda da Argentina irá derrubar as temperaturas. O dia começa com 3ºC e máxima chega aos 15ºC.